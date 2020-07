Geheime Sex-Liste der Epstein-Komplizin

Jetzt bangen Epsteins Ex-Freunde vor möglichen Sex-Videos, die seine Komplizin besitzen soll.

Die Epstein-Komplizin Ghislaine Maxwell soll ein geheimes Archiv mit „Sex-Tapes“ besitzen, die Bekannte des im Vorjahr in Haft verstorbenen Sexualverbrechers Jeffrey Epstein beim Missbrauch von Minderjährigen zeigen sollen. Epstein hatte Mädchen vergewaltigt und soll einige seiner „Sex-Sklavinnen“ auch an mächtige und reiche Männer vermittelt haben. Von den Sex-Treffen wurden heimlich Videos und Fotos angefertigt. Ep­stein soll damit auch Mittäter erpresst haben.

Versicherung. Die Britin, die viele der jungen Opfer (einige erst 14) rekrutiert hatte, soll von dem ganzen Material Kopien besitzen: „Sie hat alles, was auch Ep­stein hatte“, sagte eine Bekannte zur Daily Mail. Das ­Archiv soll ihre „Versicherungspolizze“ gewesen sein. Jetzt bangen Epsteins einstige Freunde – allen voran Briten-Prinz Andrew. Eng befreundet mit Epstein war aber auch Ex-Präsident Bill Clinton, der mehr als ein Dutzend Mal im Privatjet des Financiers mitflog.

Maxwell wurde nach New York überstellt, sie sitzt in ­einem Bundesgefängnis in Brooklyn. Für den Freitag ist ein Hearing im Gericht „Southern District“ in Lower Manhattan angesetzt. Sie soll per Video-Konferenz zugeschaltet werden. (bah)