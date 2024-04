Geheimplan! Öl-Scheichs machen Sprit jetzt billiger

Das planen die Öl-Scheichs jetzt - und das heißt das für unsere Tankrechnung.

Vier Millionen Barrel pro Tag fördern die Öl-Multi-Scheichs bisher pro Tag. Jetzt wollen sie noch einmal kräftig drauflegen, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Bis zu fünf Millionen Barrel (rund 750 Millionen Liter) pro Tag sollen es werden.

Sprit-Preis wird fallen

Von der erhöhten Fördermenge werden die Autofahrer profitieren. Fachleute rechnen damit, dass die Sprit-Preise fallen werden. Der Horror an der Zapfsäule scheint bald ein Ende zu haben! Um bis zu 20 Cent pro Liter könnte der Preis an der Tankstelle in nächster Zeit fallen.

Goldgrube für die Scheichs

Alle Öl-Staaten wollen in Zukunft mehr Öl fördern. Für sie ist es eine Goldgrube - und sie wollen sie weiter nutzen. Gesamt könnte das tägliche Angebot an Öl bis 2028 auf über 105 Millionen Barrel steigen. Das Aufrüsten der Öl-Multis ist auch eine Kampfansage an die Verbrenner- und E-Auto-Pläne der EU.