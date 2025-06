Gepäckarbeiter finden Zuckerln - jetzt sind sie im Spital

Vier Gepäckarbeiter des Flughafens Rom Fiumicino mussten in der Nacht auf Sonntag ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie sich unwohl gefühlt hatten

Einer von ihnen liegt sogar auf der Intensivstation. Die betroffenen Personen sollen laut ihren Aussagen im Laderaum eines Flugzeugs zwischen den Koffern eine Packung mit Zuckerln gefunden haben - mit Marihuana gefüllte Süßigkeiten -, die sie gegessen hätten. Kurz darauf sei ihnen schlecht geworden.

Zu dem Vorfall laufen derzeit Ermittlungen der Flughafenpolizei. Die Beamten haben die Zuckerln beschlagnahmt, um sie analysieren zu lassen. Einige der betroffenen Mitarbeiter wurden bereits befragt. In den kommenden Tagen werden die Ergebnisse der toxikologischen Untersuchungen erwartet, die Klarheit über die Substanzen in den Süßigkeiten bringen sollen.

Die Betreibergesellschaft des Flughafens Rom Fiumicino ADR (Aeroporti di Roma) erklärte in einer Mitteilung, sie habe sofort die zuständige Handling-Gesellschaft kontaktiert, für die die vier betroffenen Mitarbeiter tätig sind. "Sollten Verstöße festgestellt werden, wird ADR entsprechende Sanktionen verhängen", so in einer Presseaussendung. "Aeroporti di Roma" habe sich unmittelbar den Ermittlungsbehörden zur Verfügung gestellt, um Klarheit über den Vorfall zu schaffen.