Gerät Nordkorea in eine schwere Hungersnot?

Laut dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un könnte Nordkorea vor einer riesigen Lebensmittelkatastrophe stehen. Ohne einer "grundlegenden Umgestaltung" in der Landwirtschaft könnte die Lebensmittelversorgung bald nicht mehr ausreichen.

Laut dem Staatsmedium KNCA gilt nun die höchste Priorität der Getreideproduktion und der landwirtschaftlichen Adaptionen. Kim Jong-un erwähnt daran weder welche Maßnahmen nun konkret getroffen werden noch wie groß das Ausmaß der Lebensmittelknappheit tatsächlich ist. Laut dem US-amerikanischen Überwachungsprojekt 38 North könnte die Nahrung so knapp werden wie bei den tödlichen Hungersnöten in Nordkorea in den 1990er-Jahren.

38 North dürfte man auch vertrauen können, denn seit Beginn der Corona-Pandemie schottet sich Nordkorea selbst ab, was den Handel mit westlichen Ländern stark einschränkt. Zudem wurde schon im Sommer 2021 vom Regime bestätigt, dass es eine Lebensmittelkrise gibt. 11 der 26 Millionen Menschen wurden damals offiziell als mangelernährt beschrieben. Inzwischen könnte sich die Lage noch um einiges verschlechtert haben.