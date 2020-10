Dieses TikTok-Video wurde zum Netz-Hit: die Juwelierin Zoe Roe erzählt, wie sie die Affäre eines Kunden, der sowohl für seine Frau, als auch für seine Geliebte Schmuck kaufte, auffliegen ließ.

Zoe Roe veröffentlichte auf der Social-Media-Plattform "TikTok" ein Video, das kurz darauf viral ging. Roe erzählt in dem Video, wie sie die Affäre eines verheirateten Mannes auffliegen ließ. Der Mann kam laut Roes Aussagen zu ihr in den Shop um Schmuck für den Hochzeitstag seiner Frau und den Jahrestag seiner Affäre zu kaufen.

"Also ich arbeite in diesem Juwelier-Laden. Heute kam ein Mann rein, der nach einem Geschenk für das 10-jährige Jubiläum mit seiner Frau suchte. Er suchte ein Stück aus und sagte 'für meine wunderschöne Frau'. Ich fragte ihn daraufhin, ob er noch etwas anderes benötige. Der Kunde antwortete, dass er gerne ein weiteres Geschenk kaufen würde, er aber mit verschiedenen Kreditkarten zahlen müsse.", so Roe. "Ich antwortete ihm, dass das gar kein Problem wäre und fragte wonach er denn suchen würde. Er fragte, ob wir etwas mit der Aufschrift 'Girlfriend' im Sortiment hätten. Ich sagte ja.", erzählte die Angestellte im Video weiter. "Ich packte die Geschenke in verschiedene Päckchen. Auf Ansuchen des Kunden krizzelte ich ein 'K' für Kristin - seine Frau - auf eines der Päckchen und 'L' für Laura - seine Geliebte - auf das Andere. Ich habe noch kleine Schleifchen draufgeklebt und versicherte dem Kunden, dass sich die beiden mit Sicherheit über ihre Geschenke freuen werden.", so Roe.

Der Plan des Mannes wäre wohl auch aufgegangen, hätte Zoe Roe die Geschenke nicht "versehentlich" anders beschriftet als ursprünglich gewünscht. "S*****e, ich habe dann bemerkt, dass ich die Namen wohl verwechselt haben muss", erzählt Roe lachend im Video. Mittlerweile haben mehr als 20.000 User das TikTok-Video kommentiert - binnen kürzester Zeit entbrach eine hitzige Diskussion darüber, ob das Eingreifen der Angestellten richtig oder falsch gewesen ist.

HIER geht es zum TikTok-Account von Zoe Roe.