Der vierzehnjährige Ishaan Thakur und seine Schwester, die 9-jährige Aanya aus Texas haben ein lukratives Geschäft mit Kryptowährungen aufgebaut.

"Wir haben angefangen, weil wir etwas Neues über Technologie lernen wollten - und dabei auch etwas Geld verdienen wollten", sagt Ishaan gegenüber CNBC.

Jeden Monat verdienen die Geschwister über 30.000 US-Dollar mit dem Schürfen von Krypto-Währungen wie Bitcoin und co. Um dies zu tun, mussten Ishaan und Aanya, die in Frisco, Texas, wohnen lernen, wie man mint. "Krypto-Mining ist genau wie das Mining nach Gold oder Diamanten", sagt Ishaan. "Anstatt Schaufeln zu benutzen, minen Sie mit Computern. Anstatt ein Stück Gold oder einen Diamanten in der Mine zu finden, finden Sie eine Kryptowährung. "

Nachdem er Videos auf YouTube gesehen und im Internet gesucht hatte, verwandelte Ishaan im April sein Alienware, eine beliebte Art von Gaming-Computer, in ein Ether-Mining-Rig. Er tat dies, indem er die Grafikkarte verwendete, die eine große Menge an Berechnungen für das Mining durchführen kann.

Ishaan hofft, die University of Pennsylvania zu besuchen, sagt er. Dort möchte er Medizin studieren und Arzt werden. Aanya möchte auch Medizin studieren, aber stattdessen die New York University besuchen. Sie haben jedoch noch ein paar Jahre zu sparen – schließlich ist Ishaan nur ein Neuling in der High School und Aanya ist eine Viertklässlerin in der Grundschule.