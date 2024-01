Gesundheits-Alarm um Trump im Wahlkampf

Aus seiner Sicht war es ein Traumstart in die US-Vorwahlen. Donald Trump errang im Rennen um die Präsidentschafts-Kandidatur in Iowa die absolute Mehrheit seiner Partei.

Aber: Viele US-Bürger sorgen sich – wie krank ist der Ex-US-Präsident?

In sozialen Medien gehen derzeit Videos viral, die Trump beim Gehen zeigen. „Er schleift sein rechtes Bein hinterher“, ist einer der häufigen Kommentare. Seit vielen Jahren gibt es Spekulationen über Trumps Gesundheit.

He keeps dragging that right leg. pic.twitter.com/Mn0zbD9sFH



Zwei Videos von Trump befeuern jetzt wieder die Gerüchte. In einem liefert er persönlich acht Pizzen an Feuerwehrleute in Waukee. Trump-Fans meinen, der amtierende Präsident Joe Biden würde keine zwei Kartons tragen können. Doch die Mehrheit der Poster online meinen, Trump sehe nicht gesund aus.

President Trump walks into the Hotel Fort Des Moines where I happen to also be staying. Trump: “That’s a lot of cold weather. We have a lot of meetings tonight, a lot of tremendous support, but it’s nasty out there.” Cc: @dcexaminer pic.twitter.com/B3obeiVxhK