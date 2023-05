Gewaltiges Feuer im Zentrum von Sydney

Der Brand wütete in der Elizabeth Street nahe des Hauptbahnhofs Central Station im Stadtteil Surry Hills, wie die Zeitung "Sydney Morning Herald" am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei berichtete. Nach Angaben des Senders 9News wurden mehr als 50 Menschen aus dem Gebäude evakuiert.

Major fire happening right now on Elizabeth St near Central Station in Sydney. Fire not under control. Warning of building collapsing. Get out if you're around the area. #sydneynews pic.twitter.com/JbqNIioEhE