Giftschlange verirrt sich in Kindergarten: Ein Toter

Sie ist einer der giftigsten Schlangen der Welt. In Australien verirrte sich so eine Giftschlange in einen Kindergarten und hat mehrfach zugebissen.

Die Tragödie ist an der Ostküste von Australien passiert, im Vorort von Townsville. Ein Mann versuchte, nachdem ein Giftschlange gesichtet wurde, das Tier einzufangen - zum Schutz der Kinder. Das Tier ist anschließend in Panik geraten und hat zugebissen - mehrmals sei laut Berichten der Mann in den linken Arm getroffen worden. Biss ist zunächst schmerzlos Der Mann wusste offenbar nicht, dass es sich bei dem Tier um eine Östliche Braunschlange (Pseudonaja textilis) handelte. Diese Tiere gelten als zweitgiftigste Landschlangen der Welt der Welt. Das Gefährliche: Der Biss ist zunächst schmerzlos - deshalb fuhr der Mann danach nach Hause und ließ sich von seiner Frau versorgen, statt sofort den Rettungsdienst zu rufen. Die Frau stellte den Arm ruhig und legte Kompressionsverbände an - kurz darauf zeigten sich bei dem Mann die ersten Vergiftungserscheinungen. Erst zu diesem Zeitpunkt hat sie dann den Notruf gewählt, ein Rettungswagen brachte den Mann sofort in ein Krankenhaus, kurz darauf ist er verstorben.