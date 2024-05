Gigi D'Agostinos Hit wird auf dem Oktoberfest verboten.

Ein beliebter Song, der in den vergangenen Jahren immer wieder in unangenehmen Zusammenhängen auftauchte, ist heuer auf dem Oktoberfest nicht zu hören. Der Grund: Rassistische Vorfälle haben den Veranstaltern keine andere Wahl gelassen.

Welt-Hit heuer am Oktoberfest verboten

Hintergrund: Der Skandal auf Sylt. Ein Skandal auf der deutschen Insel Sylt wirkt nach: Aufgrund einer Reihe rassistischer Vorfälle ist der berühmte Hit "L’Amour Toujours" von Gigi D'Agostino in diesem Jahr auf dem Oktoberfest strikt verboten.

Ursprung dieser Entscheidung ist ein Vorfall auf einem Fest in Ostdeutschland. Dort wurde die Melodie des Liedes verwendet, um rassistische Parolen zu brüllen: „Ausländer raus – Deutschland den Deutschen“. Diese beschämenden Szenen haben sich verbreitet und zuletzt für negative Schlagzeilen gesorgt, als ein Video von Sylt auftauchte.

Vorsichtsmaßnahme am Oktoberfest

Das Oktoberfest in München will solche Vorfälle präventiv verhindern. Als Maßnahme wurde entschieden, dass "L’Amour Toujours" auf dem gesamten Festgelände nicht gespielt werden darf. Diese Entscheidung soll sicherstellen, dass Besucher nicht die Gelegenheit erhalten, die Melodie für rassistische Parolen zu missbrauchen. Dies berichtet der Bayrische Rundfunk am Montag.

Aussage des Wiesn-Chefs

Clemens Baumgärtner, der Chef des Oktoberfestes, betont die internationale und weltoffene Ausrichtung des Festes: „Das Oktoberfest ist fremdenfreundlich und heißt Gäste aus aller Welt willkommen.“ Baumgärtner stellt klar: „Das Lied wird nicht gespielt – weder in den Zelten noch sonst irgendwo auf dem Festgelände.“ Diese Entscheidung sei durch die Betriebsbedingungen des Festes gedeckt.

Das Oktoberfest setzt somit ein klares Zeichen gegen Rassismus und zeigt, dass fremdenfeindliches Verhalten keinen Platz auf dem größten Volksfest der Welt hat.