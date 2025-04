Grönlands neue Regierung offiziell im Amt bestätigt

Aufschrei: Grönländer haben Angst vor US-Invasion Neuer Konflikt in Sicht - zu Trumps großen Zielen gehört es, die Macht in Grönland im Nordatlantik an sich zu reißen. Doch den Grönländern gefällt das gar nicht - ganze 85 Prozent sprechen sich gegen die Invasionsschwärmerei des US-Präsidenten aus.