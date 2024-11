Größtes Krokodil der Welt mit 110 Jahren gestorben

Trauer im Zoo.

Im biblischen Alter von 110 Jahren ist das größte Krokodil der Welt gestorben.

Das Salzwasserkrokodil Cassius war ein echter Gigant. Furchteinflößend groß und ganz schön alt. Cassius lebte lange in Gefangenschaft. Das Tier war nahezu sechs Meter groß. Genau genommen: 5,48 Meter. Auch dass er 110 Jahre alt wurde, ist bemerkenswert. In freier Wildbahn werden die Tiere normal nicht so alt. Seine Halter trauern um ihn: „Mit tiefer Trauer geben wir das Ableben unseres geliebten Freundes Cassius bekannt.

Ziemlich beste Freunde

Er war mehr als nur ein Krokodil, er war ein geschätztes Mitglied unserer Familie“, heißt es auf der Facebookseite von „Marineland Melanesia Crocodile Habitat“. Das Krokodil und sein Tierpfleger George Craig (94) waren fast 40 Jahre lang ziemlich beste Freunde.

Zoo nimmt Abschied

Craig musste erst kürzlich ins Pflegeheim. Jetzt starb sein tierischer Freund. Die genaue Todesursache ist unklar. „Cassius wird uns sehr fehlen, aber unsere Liebe und unsere Erinnerungen an ihn werden für immer in unseren Herzen bleiben und brachte seinem besten Freund George und uns über 37 Jahre lang Freude und Gesellschaft“, verabschiedet sich der Zoo von dem Tier.