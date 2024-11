× Das antwortet Ski-Star Feller auf „Sexy“-Frage

ÖSV-Star Manuel Feller bringt Marco Odermatt und Lara Gut-Behrami mit einer „Sexy“-Frage zum Lachen und startet voller Freude in die Slalom-Saison.

Manuel Feller und Marco Odermatt hatten beim Weltcup-Auftakt in Sölden kein Glück – beide schieden schon im ersten Lauf aus. Doch bei der FIS-„Race Talk“-Fragerunde vor dem Riesentorlauf gab es für die Athleten noch Grund zum Lachen. Die Fans hatten die Möglichkeit, ihren Skihelden Fragen zu stellen. Eine Zuschauerin brachte den Tiroler, der selten um eine Antwort verlegen ist, kurz ins Schwitzen: „Wie ist es überhaupt möglich, so sexy zu sein?“

© Gepa ×

Feller brach in schallendes Gelächter aus, während auch Lara Gut-Behrami und Odermatt über die Situation schmunzelten. Schließlich antwortete Feller charmant: „Ich würde das ja nicht so sagen ... Aber ich fühle mich geehrt, wenn sie das so sieht.“

Neuer Saisonstart und Titelverteidigung in Levi

Der 32-jährige Feller startet am 17. November im finnischen Levi in die Slalom-Saison und nimmt die Herausforderung Titelverteidigung selbstbewusst an. Nach Rückschlägen in seiner Karriere, die er als „dunkle Täler“ beschreibt, genießt er heute jeden Moment auf der Piste. „Skifahren macht mir jetzt mehr Spaß denn je“, betont Feller.

Feller setzt auf Leichtigkeit und Genuss

Dank seiner Erfahrung geht Feller entspannt in die Saison. Früher war Skifahren oft mehr Pflicht als Genuss, doch heute sieht der Slalom-Star das anders. „Momentan genieße ich jeden Tag,“ sagt Feller und zeigt, dass er sich von Druck und Erwartungen nicht aus der Ruhe bringen lässt