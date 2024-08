Großeinsatz nach Bluttat in Südtirol

Die Bevölkerung wurde aufgerufen, die Häuser nicht zu verlaufen.

In der kleinen Südtiroler Gemeinde Innichen hat sich ein zweifacher Mord ereignet. Wie Stol.it berichtet, hat der Sohn eines ehemaligen Jagdaufsehers zunächst in der Nacht auf Sonntag eine 50-jährige Frau erschossen.

Der mutmaßliche Täter verschanzte sich in Folge in ein Haus in Innichen. Der Zivilschutz rief die Bevölkerung dazu auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Gegen Mittag wurde das Gebäude dann gestürmt und eine weitere Leiche gefunden. Dabei soll es sich um den 90-jährigen Vater des mutmaßlichen Täters. Beim ersten Opfer soll es sich um eine Nachbarin handeln.

Dieser hat das Gewehr dann gegen sich selbst gerichtet und sich in den Hals geschossen. Er hat sich dabei lebensgefährlich verletzt, soll aber noch am Leben sein.