× Habsburg-Tochter postet antisemitische Verschwörungstheorien

Gloria Habsburg sorgt mit Israel-Hass-Postings auf Instagram für Empörung.

Große Aufregung um Kaiser-Urenkelin Gloria Habsburg. Der jüngste Spross von Francesca und Karl Habsburg postete antisemitische Verschwörungstheorien auf Instagram.

Habsburg teilte in ihrer Instagram-Story Artikel, in denen gegen Israel gewettert wird. So ist etwa zu lesen, dass Israels Armee dutzende Leichen vom Al-Schifa-Spitals konfisziert und Tote aus einem Massengrab ausgegraben und beschlagnahmt habe.

Habsburg unterstellt Israel dann sogar Organhandel und verweist auf eine Meldung, wonach Israel das größte Drehkreuz im internationalen Handel mit Organen sei.

Zum Schluss ihres Postings verbreitet Gloria Habsburg dann die Meldung, dass Israel den Bewohnern Gazas verboten habe, während der Feuerpause ans Meer zu gehen.