Wilde Spekulationen um neues Putin-Video

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich am Donnerstag in einer TV-Rede an die Öffentlichkeit gewandt. Der Kreml-Chef bestätigte dabei, dass man eine neue ballistische Rakete mittlerer Reichweite gegen Ziele in der Ukraine eingesetzt hat. Putin drohte in seiner Rede auch erneut dem Westen und sprach davon, dass der Ukraine-Krieg nun „globalen Charakter“ habe.

In den sozialen Medien sorgte nicht nur Putins Drohung für Aufregung, sondern auch ein Detail seiner Rede. So wirkt es so, als ob der 72-Jährige seine Hände sieben Minuten lang nicht bewegt. „Es sieht so aus, als wäre alles ab seinem Ellbogen eingefroren“, schreibt etwa ein User.

#Putin's health must now be officially questioned. In the latest video released by https://t.co/kDIdVcCkIn you can clearly see the amateurish work to make his hands appear steady. They did not bother to refilm it or fix it properly - it's there in full HD.https://t.co/aDEf8zOoDd pic.twitter.com/XnFMRrn1Uk