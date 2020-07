Hagia Sophia: Erstes islamisches Gebet nach Umwandlung

In der Hagia Sophia in Istanbul ist am Freitag das erste Gebet seit der Rückumwandlung der ursprünglichen Kirche von einem Museum in eine Moschee abgehalten worden. Hunderte Gläubige nahmen an der Zeremonie im Beisein des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan teil.

Der Staatschef hatte am 10. Juli die Umwandlung der früheren byzantinischen Kathedrale in eine Moschee angeordnet, nachdem das Oberste Verwaltungsgericht der Türkei zuvor den jahrzehntelang geltenden Status des Gebäudes als Museum aufgehoben hatte. International hagelte es Kritik an dem Vorgehen, insbesondere vonseiten der orthodoxen, aber auch der katholischen Kirche, sowie der UNESCO, der EU und der USA.