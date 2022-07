Hai-Alarm jetzt auch in der Türkei

Nach den beiden tödlichen Hai-Attacken nahe Hurghada in Ägypten gibt es nun auch Hai-Alarm in der Türkei. Wie auf einem Video zu sehen, schwamm an einem Badestrand bei Marmaris ein Raubfische auf Badegäste zu.

Anstatt in Panik zu geraten, reagieren die Schwimmer aber ruhig. Ein Mann greift zu einem Wischmopp und schlägt dem Hai auf den Kopf. Das 1,5 Meter lange Tier ergreift dann auch wirklich die Flucht.

????| The shark, which was seen on the Marmaris coast, was removed by the citizens "by hitting its head with a floor mop". pic.twitter.com/xlwRohbsD4