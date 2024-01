Hai beißt Kind (10) in Hotel-Pool

Es sollte das größte Abenteuer für den Buben im Urlaub werden - dann attackierte der Hai.

Dieser Urlaub wurde zum lebensgefährlichen Horror-Trip für einen 10-jährigen Buben. Highlight sollte ein ganz besonderes Taucherlebnis werden: Tauchen mit Haien in einem Becken eines Urlauber-Resorts.

Am Nachmittag begab sich das Kind zusammen mit einem Tauchlehrer und einem erfahrenen Tauchführer in das Resort "Atlantis Paradise Island". Hier gibt es ein Becken, das einem Aquarium unter freiem Himmel gleicht. Im Hai-Becken kann man die Raubfische hautnah erleben, oder aber mit einer Wasserrutsche in einem Panorama-Tunnel durchzurasen (siehe Foto oben).

Der Bub entschied sich für den Nervenkitzel ohne Sicherheitsglas – ein Tauchgang mit Haien im 140 Hektar großen Wasserpark "Aquaventure". Jedoch nahm das Abenteuer schon bald eine schreckliche Wendung, als ein Hai das rechte Bein des Buben biss. Dieser dramatische Vorfall ereignete sich keine fünf Meter neben der Wasserrutsche, in der Urlauber währenddessen das Becken durchquerten.

"Holt ihn aus dem Wasser!"

Vor Schmerzen schrie das verletzte Kind. Inmitten des Chaos riefen Mitarbeiter des Resorts und andere Urlauber panisch durcheinander: "Holt ihn aus dem Wasser!" Taucher eilten herbei und brachten den verletzten Buben zum Beckenrand.

Das Kind, (aus dem US-Bundesstaat Maryland) wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sein Zustand laut Polizeibericht (siehe unten) stabil ist.

