Hai-Opfer ist wieder bei Bewusstsein

Britischer Tourist kann wieder mit Außenwelt kommunizieren, nachdem ihm ein Hai Bein und Arm abgebissen hat.

Peter Smith (64) ist nach einer fast tödlichen Hai-Attacke weiterhin am Leben. Wie Österreich berichtete, verlor er beim Angriff zwei Gliedmaßen, wie durch ein Wunder konnte er sich noch an Land retten. Seine Frau verlautbarte nun, ihr Gatte sei wieder in der Lage zu kommunizieren, wie aus einem Bericht der Daily Mail hervorgeht.

Urlaub am Strand von Tobago

Ereignet hatte sich der Unfall vergangenen Freitag am Turtle Beach von Tobago. Nur wenige Meter vom sicheren Ufer entfernt wurde der britische Tourist wie aus dem Nichts von einem Bullenhai angegriffen. Augenzeugen stürmten ins Wasser und konnten den Angreifer schließlich vertreiben, Smith wurde umgehend ins nächste Krankenhaus überstellt.

© Facebook/Kirby Jo

Finger wieder angenäht

Dort befindet sich Smith nach wie vor auf der Intensivstation, wo ihm zumindest einige abgebissene Finger wieder angenäht werden konnten. Der Mann steht nach wie vor unter starken Schmerzmitteln, wie seine Gattin bekanntgab. Derweil wurde ein Kopfgeld von 10.000 Dollar auf den Hai angesetzt, sollte ihn jemand fangen und weit weg von der Unfallstelle bringen.