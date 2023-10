Hamas-Terror: Deutsche Geisel Shani lebt!

Sie wollte nur feiern, jetzt ist sie schwer verletzt. Shani wurde von Hamas-Terroristen aus Israel nach Gaza entführt.

Die schockierenden Bilder von Shani (22), einer Tattoo-Künstlerin aus Deutschland, gingen um die Welt. Sie war bei der Rave-Party im Süden Israels, als Hamas-Terroristen angriffen. Mehr als 260 Menschen starben.

Sie wurde verschleppt, verletzt und angespuckt

Später tauschten Fotos auf. Sie zeigen Shani nur in Unterwäsche und Stiefeln bekleidet, sie liegt mit Dreadlocks auf der Ladefläche eines Pickup-Trucks. Die junge Frau ist umringt von bewaffneten Palästinensern, die ihren halbnackten Körper wie eine Trophäe durch die Menge fahren. Immer wieder rufen sie laut: "Allahu akbar!" Zahlreiche Menschen jagen dem Auto nach, ein Junge bespuckt die Frau auch noch.

© Twitter

Shani liegt im Spital in Gaza

Jetzt kam die erlösende Nachricht: Shani ist am Leben, das berichtet NTV. Ihre Mutter erzählt, dass sie mit schweren Kopfverletzungen in einem Spital in Gaza liegt. Sie bekam diese Informationen o0ffenbar aus palästinensischen Quellen.

Es gehe ihr nicht gut, sie sei schwer verletzt. Ihre Mutter appelliert: "Wir verlangen von der deutschen Regierung, dass sie schnell handelt!"