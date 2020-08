Harris: USA sind an Wendepunkt

"Wir können es besser machen und verdienen so viel mehr".

Die demokratische Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris will den Amerikanern in ihrer Nominierungsrede ein besseres Land in Aussicht stellen, sollte US-Präsident Donald Trump abgewählt werden. "Wir sind an einem Wendepunkt angelangt. Das ständige Chaos macht uns hilflos. Die Inkompetenz macht uns Angst", heißt es in im Voraus veröffentlichten Auszügen der Rede, die Harris am Mittwochabend (Ortszeit) in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware halten soll.

"Wir können es besser machen und verdienen so viel mehr", betonte Harris. Die Demokraten hatten Joe Biden am Dienstag bei ihrem Parteitag offiziell als Präsidentschaftskandidaten nominiert, der in die Wahl am 3. November gegen Trump zieht. Biden hat die Senatorin Harris als seine Vize-Kandidatin ausgewählt.

Biden und sie teilten die Vision eines Landes, in dem alle willkommen seien, in dem es keinen Unterschied mache, wie man aussehe, woher man komme oder wen man liebe, sollte Harris sagen. "Ein Land, in dem wir nicht in jedem Detail einer Meinung sein mögen, aber wir in der grundlegenden Überzeugung vereint sind, dass jeder Mensch von unendlichem Wert ist und Mitgefühl, Würde und Respekt verdient." Das heutige Amerika sei davon weit entfernt. "Derzeit haben wir einen Präsidenten, der Tragödien in politische Waffen verwandelt." Trumps Mangel an Führungsstärke habe Leben gekostet.