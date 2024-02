Hat Trump den Namen seiner Ehefrau vergessen?

Der ehemalige US-Präsident nannte Melania bei einem Auftritt Mercedes.

Es ist der Wahlkampf der alten Männer. Die US-Amerikaner entscheiden im November, ob der 81-jährige Joe Biden oder doch der 77-jährige Donald Trump das mächtigste Land der Welt regieren soll. Während über den körperlichen und geistigen Gesundheitszustand von Präsident Biden schon lange debattiert wird, leistet sich nun auch Trump immer öfter Aussetzer.

Bei seiner vieldiskutierten und düsteren CPAC-Rede hagelte es regelrecht Patzer. Trump hoffte auf einen „Biden-Sieg“, bezeichnete sich als Genie, schwadronierte über Problem mit dem Wasserdruck, verhunzte den Namen seiner eigenen Frau, oder rief Wähler auf, am 27. November zu den Wahlurnen zu gehen (die Wahlen sind am 5. 11.).

Perhaps trump called Melania “Mercedes” because she’s given a lot of people a ride. Or, more likely, because he is in a rapidly accelerating state of cognitive decline. Of course the media will totally ignore this. But Biden’s age, amirite?! ????#DementiaDon pic.twitter.com/35kEXu1tgX — ???? Scary Larry ???? ????????✊???????????????? (@aintscarylarry) February 25, 2024

Spott im Netz

In den sozialen Medien sorgte vor allem der Panne um den Namen seiner Ehefrau für Spott. Trump wandte während seiner Rede an das Publikum und applaudierte der früheren First Lady stehend zu: "Die Leute lieben sie. Schau dir das an, Mercedes, das ist ziemlich gut"

Demented trump is calling Melania, “Mercedes.” But maybe that’s her stripper name! ???????? pic.twitter.com/OaZNfKSBA2 — ᗰᗩƳᖇᗩ ℙ???????????????????????????????????????? (@LePapillonBlu2) February 25, 2024

Trump calls Biden, "Obama"



Trump calls Haley, "Pelosi"



And tonight Trump called Melania, "Mercedes" #DementiaDon pic.twitter.com/fjK5AIa3ZR — ???????????????????? ???????????????????????? ????????????#GoodTrouble (@LarryTenney) February 25, 2024

DONALD TRUMP IS IN SERIOUS MENTAL DECLINE!



HE CALLED HIS WIFE MELANIA..."MERCEDES"...TWICE...



IN A SPEECH FRIDAY! pic.twitter.com/MexcBRxg1I — Mister Fox (@paulfoxone) February 25, 2024

Trump-Anhänger versuchen hingegen, den US-Präsidenten zu verteidigen. Er habe nicht seine Ehefrau Melania gemeint, sondern Mercedes Schlapp, die Ehefrau von CPAC-Vorstitzenden Matt Schlapp.

Not to defend Donald Trump. Calm down twitter. Trump didn’t mistake Melania for Mercedes. Mercedes Schlapp is married to Matt Schlapp. Head of CPAC. I was there. — RealSandiBachom ???? (@realsandibachom) February 26, 2024

Laut Paul Quirk, einem Professor an der University of British Columbia in Kanada, baut Trump geistig ab. „Vom Standpunkt des Wahlkampfs aus sollte Bidens Alter weniger ein Problem sein als Trumps offensichtlicherer kognitiver Verfall – der sich in undeutlicher Sprache und groben, wiederholten Fehlern bei einigen Wahlkampfveranstaltungen zeigt.“ Der kognitive Verfall (zeitweise oder andauernd Probleme mit der geistigen Leistungsfähigkeit) sei bei Trump offensichtlicher als bei Biden.