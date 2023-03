Heute trifft Mega-Sonnensturm die Erde

In der Regel sind Sonnenstürme harmlos, doch diesmal gibt die US-Behörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) eine ''geomagnetische Sturmwarnung'' aus.

Ein Sonnensturm ist eine plötzliche Freisetzung von energiereichen Teilchen und elektromagnetischer Strahlung von der Sonne aus. Dies geschieht in der Regel in der Nähe von Sonnenflecken, wo starke magnetische Aktivität auftritt. Dadurch werden hochenergetische Teilchen wie Protonen, Elektronen und auch Röntgenstrahlung ins All geschossen und steuern so auch auf die Erde zu.

Nach einem solchen Ausbruch auf der Sonne vor einigen Tagen rast derzeit ein Sonnensturm Richtung unseres Planeten. "Für den 23. bis 25. März 2023 gilt eine geomagnetische Sturmwarnung", schreibt die NOAA in einer Mitteilung. Noch bis Sonntag (26.03.2023) sollen die geomagnetischen Stürme andauern.

Sonnenstürme bzw. geomagnetische Stürme sind übrigens nicht ohne: "Da unsere Welt immer technologischer wird, können Schäden im höheren Milliardenbereich entstehen: Kommunikations-Satelliten können ausfallen, Stromnetze auf der Erde können getroffen werden und ebenfalls großflächig ausfallen", erklärte Joachim Woch, Physiker am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung der "Bild".

Aufgrund der großen Distanz zwischen Sonne und Erde gibt es zum Glück immer eine gewisse Vorwarnzeit. Sonnenstürme haben aber nicht nur gefährliche Auswirkungen: Sie können auch für wunderschöne Polarlichter sorgen. So traf erst vor wenigen Tagen bereits ein Sonnensturm auf die Erde, es war der stärkste seit Juni 2015. In der Folge war laut Geosphere Austria (vormals ZAMG) sogar in Österreich am 24. März kurz nach Mitternacht auf mehreren Webcams ein schwaches Leuchten erkennbar.