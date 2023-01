Hier fährt ein Autofahrer einen Klimaaktivisten nieder

Ein Klima-Protest in der deutschen Hauptstadt Berlin eskalierte.

Nicht nur bei uns in Österreich blockieren Aktivisten der Letzten Generation immer wieder wichtige Straßen, sondern auch in Deutschland.

Autofahrer:innen fahren Protestierende an



Heute Morgen blockierten diese Menschen friedlich in #Berlin und riskierten dabei Gesundheit und Strafen.



Warum? Widerstand gegen die wissentliche Zerstörung der Lebensgrundlagen aller Menschen zu leisten, ist jetzt das Richtige. pic.twitter.com/GJTTyKOcNA — Letzte Generation (@AufstandLastGen) January 12, 2023

Bei einer Protestaktion in Berlin kam es am Donnerstag zu einem dramatischen Zwischenfall. Verärgerte Autofahrer wollten sich von den Klima-Blockierern nicht aufhalten lassen und fuhren die Protestierenden einfach an. Verletzt wurde dabei ersten Informationen zufolge niemand.