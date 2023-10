Hier filmen Hamas-Terroristen ihr Massaker

Jetzt enthüllt: Hamas-Terroristen filmten, wie sie Israelis töteten.

Völlig krank: Die Terroristen der Hamas hatten Bodycams - Kameras, die am Körper angebracht sind - und dokumentieren somit das blutige Massaker an 1.400 Menschen in Israel.

Die Optik ist vielen bekannt,. Es sieht aus wie in einem der vielen "Shooter"-Spiele am Computer. Man sieht die Tötungen aus Sicht der Terroristen. Die Waffe ist am Anschlag (siehe oben), Türen von schlafenden Israelis werden aufgestoßen, es wird in Küchen und Schlafzimmer geschossen.

Die Aufnahmen beginnen bei Vorbereitungen in Gaza. Männer sitzen in einem Raum. Einer starrt in den Computer, ein anderer in die Kamera.

Aufbruch: Man sieht Terroristen in einer Art Uniform. Gut gelaunt warten sie auf das Star-Signal zum Morden.

Dann springen sie auf ihre Motorräder, durchbrechen den Zaun nach Israel und dringen in eine Siedlung ein. Man sieht, wie einer ein Insekten-Netz an einem Fenster durchschneidet, um hineinzuschießen.

Sie trampeln durch Gärten, dringen in israelische Wohnzimmer ein. Ihre Mission: So viele wie möglich zu töten. Noch immer steigt täglich die Opferzahl.