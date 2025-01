Hier schlug ein 500-Kilo-Metallring aus dem All ein

Es handle sich vermutlich um ein Teil einer Weltraumrakete, teilte am Mittwoch die kenianische Raumfahrtagentur mit. Der Metallring habe einen Durchmesser von etwa zweieinhalb Metern und sei 500 Kilogramm schwer.

Police are investigating an incident where a high density metallic piece partially burnt fell from the skies, with a very strange sound.

It landed at Mukuku area, Nduluku location of mbooni East, Makueni.

Witnesses say it was red hot when it fell down from the skies. pic.twitter.com/kjUm4BkQaa