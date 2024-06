Hier verwüsten Unwetter-Tornados Deutschland

Heftige Unwetter haben eine Schneise der Verwüstung durch Deutschland gezogen. In Sachsen und Hessen sind sogar Tornados aufgezogen. Sie waren so stark, das ganze Strommasten eigeknickt sind.

Vor allem den Osten Deutschlands hat es hart getroffen. Schwere Unwetter sind durch Teile Deutschlands gezogen und haben das Land verwüstet.

Ganze Ortschaften zerstört.

Am Dienstagabend sind über Brandenburg und Sachsen heftige Gewitter niedergegangen. In Sachsen wurde ein Tornado gesichtet. Während die Unwetter tobten wurde ganze Ortschaften zerstört.

Hauswand bricht weg

In Brandenburg ist sogar eine ganze Hauswand einfach weggebrochen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Feuerwehr und Polizei waren bis spät in die Nacht im Einsatz. Auch nach Verschütteten suchten die Einsatzkräfte, doch es kam wohl niemand zu Schaden.

Mehrere Tornados

Auch in dem kleinen Örtchen Gröditz soll es heftig gewesen sein. Die Kleinstadt im Landkreis Meißen soll laut Augenzeugen gar Opfer eines Tornados geworden sein. Dier Feuerwehr bestätigte die Tornado-Sichtung. Auch die EM war von den Unwettern in Deutschland betroffen. Zur Sicherheit der Fans wurden die Public-Viewing-Gelände in Dortmund und Leipzig präventiv geschlossen.