Hier wird Flughafen-Geisel (4) gerettet

Nach 18 Stunden Geiselnahme wird das kleine Mädchen hier von einer Beamtin in eine Decke gehüllt.

Deutschland hielt am Wochenende den Atem an. Salman E. (35) hat Samstagabend seine eigene Tochter Aslihan (4) entführt. Er wollte die Behörden zwingen, ihn mit ihr in die Türkei ausreisen zu lassen.

Er nahm sie in den Arm

Nach 18 Stunden, Sonntag am Nachmittag, endete der Nervenkrimi. Die Polizei-Verhandler hatten E. überredet aufzugeben. Er stieg aus dem Auto, nahm seine Tochter noch einmal in den Arm. Dann übergab er sie an die Beamtin.

Diese Szene ist jetzt erstmals zu sehen (oben). Eine Frau legt eine Decke um das Kind, links daneben liegt der Vater am Boden, wird festgenommen.

© Getty ×

War bereits zweite Entführung

Es war bereits das zweite Mal, dass E. seine Tochter entführte. Schon im Vorjahr verschleppte er sie in die Türkei. Die Entführung dauerte lange: Von März bis September 2022. Später wurde er zu einer Geldstrafe verdonnert.

© Getty ×

Viele Flüge betroffen

An diesem Wochenende blieb der Flugbetrieb ab und nach Hamburg lange eingestellt. Auch fünf Österreich-Flüge waren betroffen.