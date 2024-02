„Hilfe, Hilfe, Hilfe!“ – Nach Start brach Feuer im Cockpit aus

Ein Flug in Richtung New York City musste wenige Minuten nach dem Start eine Kehrtwende durchführen.

Wenige Hundert Meter über kanadischen Boden begann der Horror. Die Besatzung eines Bombardier-Jets bemerkte einen „Geruch nach verbrannter Elektrik“ und entdeckte Feuer im Cockpit .

Der Jet der Airline "Endeavour" (gehört Delta-Air) startete gegen 6:47 Uhr in Toronto, Kanada, mit 74 Menschen an Bord und war auf dem Weg zum JFK Flughafen in New York.

>Hilferuf: hektischer Funkspruch

„Mayday, Mayday, Mayday!" („Hilfe, Hilfe, Hilfe!“) funkte der Pilot hektisch, als er bemerkte, wie Funken aus der Windschutzscheibe des Jets flogen.

„Hier ist die Endeavour 4826, die den Notfall ausruft. Es gab gerade ein Feuer, einen Funkenschlag, einen elektrischen Brand, oben im Cockpit“, sagt der Pilot. „Ich bitte um sofortige Rückkehr nach Toronto.“

74 Menschen an Bord

Der Fluglotse weist den Piloten an, die Bombardier CRJ-900 umzudrehen und mit dem Sinkflug zu beginnen, während er weiterhin Fragen stellt, etwa wie viele Personen sich an Bord befanden. Der Pilot antwortet, es seien 74 Menschen an Bord.

Augenblicke später hört man, wie der Pilot einem anderen Flughafenbeamten sagt, dass das Feuer offenbar gelöscht sei.

Feuerwehr in Alarmbereitschaft

„Wir hatten einen Funkenflug und ein Aufflackern an unserer Windschutzscheibe, es sieht so aus, als ob er ausgefallen wäre“, sagte er. „Wir sollten in der Lage sein, die Landebahn zu verlassen, aber wir werden von Feuerwehrautos bis zum Gate gebracht.“

Während der Jet zu sinken beginnt sagt der Fluglotse: „Die Feuerwehr-Fahrzeuge sind in Bereitschaft.

Sie werden dir über die Landebahn folgen. Irgendwelche weiteren relevanten Informationen?“

Der Pilot wiederholt dann: „Wir hatten einen elektrischen Brand.

Nach 2 Tagen pause, hob Jet wieder ab

Der Endeavour Air-Jet musste nur 25 Minuten nach dem Start wieder auf dem Flughafen in Toronto landen.

Niemand wurde verletzt und das Flugzeug wurde zwei Tage nach dem erschreckenden Vorfall wieder in Dienst gestellt.