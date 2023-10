''HILFE! Terror direkt vor unserer Haustür!'' – Israelis im Kugelhagel

Kriegszustand: Hamas-Terroristen greifen mit Raketen und Gewehren zivile Ziele in Israel an.

Schreckliche Szenen am Samstag in israelischen Gemeinden an der Grenze zum Gazastreifen: Bewaffnete Terroristen aus Gaza stürmen die israelischen Straßen, schießen wild um sich, versuchen in Häuser einzudringen und legen Feuer! Augenzeugenberichte enthüllen die brutalen Details.

"Sie schlachten uns ab"

"Sie schlachten uns ab! Wo ist die Hilfe?", schreit ein Anwohner ins Telefon. "Seit über anderthalb Stunden wird ununterbrochen geschossen!"

Familien verstecken sich in Schutzräumen

Während sich Bewohner in Bombenschutzräumen verschanzen, hören sie das Dauerfeuer der Waffen. "Man hört so viele Schusswechsel. Wir sitzen hier in völliger Stille, fühlen uns im Stich gelassen", schildert ein Bewohner die Alptraum-Situation gegenüber YNET.

Kinder im Haus gefangen

Ein Bewohner, der den Terroristen begegnete, erzählt: "Eine Gruppe von 30 Leuten stand direkt vor mir. Sie schossen auf mein Auto. Motorräder, Waffen - alles dabei. Wie durch ein Wunder bin ich entkommen. Meine Kinder sind im Haus gefangen!"

Währenddessen warnte die Gemeinde Ofakim die Bewohner, ihre Häuser nicht zu verlassen - die Terrorgefahr war zu groß.