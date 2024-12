Hirnblutung: Brasiliens Präsident Lula operiert

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ist wegen einer Hirnblutung operiert worden.

Der Eingriff in der Nacht auf Dienstag sei "ohne Komplikationen verlaufen", hieß es in einer Erklärung des Syrisch-Libanesischen Krankenhauses in São Paulo, die auf dem Instagram-Konto des Präsidenten veröffentlicht wurde. Lula gehe es gut, er stehe auf der Intensivstation unter Beobachtung.

Lula war am 19. Oktober im Bad gestürzt und hatte sich am Hinterkopf verletzt. Nach Angaben der Ärzte klagte der 79-Jährige nun über Kopfschmerzen. Bei einer MRT-Untersuchung sei dann die Hirnblutung festgestellt worden. Nach dem Unfall hatte Lula seine Teilnahme am Gipfel der BRICS-Staaten im russischen Kasan abgesagt. Auch an der UNO-Klimakonferenz COP29 in Aserbaidschan nahm er nicht teil.