Hitze-Alarm: Italien trocknet aus

In Teilen Italiens wird es jetzt eng. Das Land trocknet aus.

Hitze und Dürre machen dem Süden schwer zu schaffen. In einigen Regionen Italiens trocknen ganze Landstriche aus.

Sizilien trifft es hart

Am schlimmsten ist es in Sizilien. Der Lago Poma im sizilianischen Partinico ist schon fast komplett verschwunden: Wegen der Hitze ist der See ausgetrocknet. Übrig bleibt Brachland und ein Schaden für die Natur.

Kein Regen

Der Regen bleibt im Süden Italiens fast vollständig aus. Das führt dazu, dass extreme Wasserknappheit herrscht. Überall im Land merkt man den Mangel. Das deutsche Auswärtige Amt greift jetzt zu drastischen Mitteln und warnt sogar vor Italien-Reisen. Urlaubsorte wie Catania, Palermo, Taormina und Mondello sind betroffen. Auf Sizilien gilt in Teilen sogar der Notstand.

Schaden für die Landwirtschaft

Für die italienischen Bauern bedeutet das Schäden in Milliardenhöhe. Die Stauseen sind beinahe alle ausgetrocknet. Die Menschen stehen an öffentlichen Wasserspendern überall Schlange. Besserung ist nicht in Sicht. Die Hitze weitet sich sogar aus. Auch für Rom gilt mittlerweile eine Warnung.