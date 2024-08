Thomalla liebt jetzt einen Österreicher

Er soll aus Salzburg kommen und in einem Gastronomiebetrieb arbeiten

Beim Verlassen der Berliner Nobel-Bar "Paris Bar" seien die beiden am Wochenende Hand in Hand gesichtet worden. Das berichtet "Bild". Die Rede ist aber nicht etwa von Sophia Thomalla. Sie ist mit ihrem Freund Alexander Zverev nach wie vor glücklich. Ihre Mama Simone Thomalla schwebt wieder auf Wolke sieben. Viel sei bisher nicht über ihren Neuen bekannt.





Nur so viel: Er soll Österreicher sein und auf den Namen Christoph W. hören. Genauer gesagt, komme er aus Salzburg sei 54 und arbeite in einem Gastronomiebetrieb. In der Vergangenheit hatte Simone nicht allzu viel Glück in der Liebe. Vor allem DJ Nicolino Hermano soll nur versucht haben, an ihrer Seite ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erhaschen. Laut Freunden sei Christoph der erste Mann seit Langzeitliebe Rudi Assauer (†75), der Simone auf Augenhöhe begegne.