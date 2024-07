Das Reality-Sternchen ist wieder auf der Suche nach dem Traummann - ob Tara ihn bereits gefunden hat?

Bei "Are You the One" geht es wieder heiß her. In der Dating-Show sucht Sophia Thomalla für ihre Kandidaten und Kandidatinnen den perfekten Partner. Auch Österreicherin Tara Tabitha ist dabei und hofft auf Mr. Right. "Es geht ja wirklich ums Perfect Match und nicht um einen Bumspartner", sagte sie im Vorfeld. Ob sie das tatsächlich ernst gemeint hat? Auf Instagram verrät sie, dass fünf Männer in Frage kämen. "Nikola, Lukas, Lars, Tim und Kaan."

Heiße Szenen im Pool

Mit einem schmuste sie jetzt ganz unverfroren vor den Augen aller anderen im Pool. In einem Ausschnitt ist Tara zu sehen, wie sie sagt: "Und Nummer drei: Nikola." Dann zieht sie ihn einfach zu sich und tauscht Lippenbekenntnisse aus. Tara ist jedoch nicht die einzige, die wild herumschmust. In einer Statistik zeigt sie, dass es mindestens zehn Küsse gab. Tabitha versichert: "Meine Küsse waren ohne Zunge."