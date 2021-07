Hitze in Kanada: Meerestiere zu Tode gekocht

Von der Hitze zu Tode gegrillte Muscheln, Schnecken und Seesterne.

Ein Post auf Twitter von Chris Harley, einem Meeresbiologen an der University of British Columbia zeigt die gesamte Dramatik: Tausende Tiere starben in der kanadischen Hitzewelle starben. Beim Besuch des Strandes machte ihn das Schicksal der Meeresbewohner fassungslos.

Last week’s historic heat wave led to a mass mortality event for shellfish — the impacts could have effects for growers, tribes and tourism. Last week I went to see talk with those who got hit hard, one person described it like “a forest fire throughout the Puget Sound.” 1/ pic.twitter.com/Yqxq89tHS3