Nächster hochrangiger russischer Militär verhaftet

Moskau. Der Vize-Chef des Generalstabs der russischen Armee, General Wadim Schamarin, ist einem Medienbericht zufolge wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit festgenommen worden. Sein Haus sei durchsucht worden, berichtet die russische Zeitung "Kommersant". Er ist bereits der vierte hohe Militärangehörige, der seit April festgenommen wurde.

❗️ Vadim Shamarin, deputy chief of the General Staff of the Russian Armed Forces, has been detained, Russian media reported pic.twitter.com/9LStceD7JE