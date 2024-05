Russland schlägt Veränderungen der Grenzen in der Ostsee vor

Die Gründe für die Pläne waren zunächst unklar.

Russland schlägt eine Veränderung der Grenzen in der Ostsee vor. Das geht aus einem Gesetzentwurf der Führung in Moskau vor. Es geht demnach um die Seegrenzen um russische Inseln im Osten des Finnischen Meerbusens sowie das Gebiet um die russische Exklave Kaliningrad. Die Gründe für die Pläne waren zunächst unklar. Ob es bereits Gespräche mit anderen Ostsee-Anrainern gegeben hat, blieb auch offen.

Die finnische Außenministerin Elina Valtonen rief Russland postwendend auf, sich an die Konventionen der Vereinten Nationen und an Internationales Seerecht zu halten. Finnland ist Mitglied des NATO-Militärbündnisses. Weitere Ostsee-Anrainer sind Litauen, Lettland, Polen, Schweden, Deutschland und Dänemark. Allesamt gehören der NATO an.