"Home Sweet Home Alone": Original Star kehrt zurück

Der Film "Kevin - Allein zu Haus" aus dem Jahr 1990 gilt als ein absoluter Filmklassiker und einer der beliebtesten Weihnachtsfilme aller Zeiten.

Pünktlich zu Weihnachten wird bei Disney+ der neuste Teil des "Home Alone" Film-Franchise zu sehen sein. "Home Sweet Home Alone" soll er neuste Teil heißen, der ab 12. November abrufbar sein wird.

20th Century Studios und der Streamingdienst teilen nun den ersten Trailer und dieser kündigt einen alten Bekannten an.

In one month, holiday hijinks arrive with the premiere of #HomeSweetHomeAlone . ???? Start streaming the Original Movie on #DisneyPlusDay , November 12 only on @DisneyPlus . pic.twitter.com/HPsNPzDAY8

Ab Sekunde 46. Devin Ratray, der in den beiden Original-Teilen Kevins Bruder Buzz verkörpert, zeigt sich in Polizeiuniform mit der Namens-Aufschrift McCallister.

Der Trailer stößt trotz einer Original-Besetzung auf gemischte Reaktionen. Schauspielerin Aisling Bea, die im neuen Film die Mutter verkörpert, hat sich sogar auf Instagram rechtfertigen müssen. Der Irin wird vorgeworfen mit "Englischen-Akzent" zu sprechen anstatt mit ihrem sonst irischen Akzent. Die knappe Antwort der Schauspielerin: "Der Charakter ist englisch, sie stammt aus England."

Beriets im Vorjahr kamen Gerüchte auf, zu einem möglichen Cameo-Auftritt von Macaulay Culkin. Diese wurden jetzt von dem Schauspieler via Twitter klargestellt.

Hey y'all. Just a heads up since I've been getting this question a lot today:

I am NOT in the new Home Alone reboot.



I wish all involved the best of luck though.