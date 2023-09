Hornissen attackieren 25-Jährige: Lebensgefahr!

Eine junge Frau wurde von einem Hornissen-Schwarm attackiert und erlitt einen allergischen Schock.

Deutschland. Eine 25-jährige Frau war am Freitag gegen 9 Uhr im Dresdner Toeplerpark unterwegs, als sie in der Nähe einer Wiese von einem ganzen Schwarm Hornissen angegriffen und gestochen wurde, wie "Bild" berichtet. Das Gift löste eine allergischen Reaktion aus – es drohte Lebensgefahr. In einem solchen Fall treten in der Regel Schwellungen, Atemnot, Übelkeit, Herzrasen und Schwindelzuständen auf.

Das Opfer wurde von den Hornissen mehrfach in den Kopf gestochen und musste notärztlich behandelt werden, berichtet die Feuerwehr Dresden. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Hornissen flogen während des Einsatzes weiter umher

Die Feuerwehr wurde nachalarmiert, da "sich das medizinische Equipment des Rettungsdienstes noch im unmittelbaren Gefahrenbereich befand und die Tiere sehr aktiv waren", schildert Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre das Geschehen gegenüber "Bild".

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wagten sich in die Nähe des Hornissen-Nestes und konnten kurz darauf die Notarzt-Ausrüstung unbeschadet übergeben. Um weitere Spaziergänger fernzuhalten, wurde der Baum abgesperrt und Warnhinweise angebracht.