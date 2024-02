Horror-Mord: Kinderleichen in Beton und Koffer gefunden

Die Polizei in Colorado fand die menschlichen Überreste eines kleinen Mädchens, eingegossen in Beton, und die Leiche eines Sechsjährigen in einem Reisekoffer auf einer Sperrmüllhalde. Der Vater der Kinder und seine Freundin wurden verhaftet.

Dieser Fall schockt die USA. In Colorado wurden ein Vater und seine Freundin verhaftet, nachdem die Leichen seiner beiden kleinen Kinder gefunden wurden. Jesus Dominguez gestand gegenüber den Behörden, dass er seine Kinder, eine 7-jährige Tochter und einen 3-jährigen Sohn, misshandelt und getötet habe, nachdem eines der Kinder sein Bett beschmutzt hatte. Dominguez und seine Freundin, Corena Rose Minjarez wurden wegen Mordes und weiterer Anklagepunkte festgenommen. Die beiden Kinder galten seit sechs Jahren als vermisst, ehe nun im Jänner die Leichen gefunden wurden. Die Ermittler waren auf die Spur des Paares gekommen, nachdem sie eine Wohnung durchsucht hatten, in der die Familie zuvor gelebt hatte. Die beiden Kinder wurden grausam ermordet © Facebook × Die genaue Todesursache der Kinder wurde nicht bekannt gegeben. Die Behörden haben keine weiteren Einzelheiten über das Motiv oder weitere Umstände des Verbrechens veröffentlicht, und die Ermittlungen dauern an.