Horror-Paket von "Shein": Giftiger Skorpion sticht junge Mutter

Eine junge Frau wurde beim Öffnen ihres "Shein"-Pakets von einem Skorpion, der sich darin befand, gestochen.

Eine junge Mutter aus Marburg hat einen Horror-Moment beim Online-Shopping erlebt: Ein hochgiftiger Skorpion, der sich in einem Paket des Modehändlers „Shein“ versteckt hatte, stach sie in den Finger. Glücklicherweise wusste sie sich schnell selbst zu helfen und schnitt sich mit einem Messer in den Finger, um das Blut mit dem Gift aus dem Körper herauslaufen zu lassen. Ihr Nachbar kam ihr sofort zur Hilfe und erschlug das Tier. Die 25-Jährige wurde ins Krankenhaus eingeliefert und musste sogar das Stillen ihres Babys unterbrechen. Die 25-Jährige überstand die Tier-Attacke unversehrt, aber mit leicht geschwollenem Ringfinger.

© Getty Images ×

Giftigster Skorpion der Welt

Bei dem Tier handelte es sich um einen gelben Mittelmeer-Skorpion, eine der giftigsten Arten überhaupt! Er dürfte sich vermutlich in China ins Paket „geschmuggelt“ haben.

© Getty Images ×

„Shein“ reagierte

„Der Fall macht uns sehr betroffen. Wir haben über Medienberichte davon erfahren und sind dabei die Kundin zu kontaktieren, um ihr unsere Unterstützung anzubieten. Ihr Wohlbefinden hat für uns oberste Priorität, und wir wünschen ihr eine schnelle Genesung“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.