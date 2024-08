Hubschrauber stürzt auf Hotel - Hunderte Gäste evakuiert

Der Pilot sei bei dem Unglück, das sich gegen zwei Uhr Früh (Ortszeit) ereignete, ums Leben gekommen, teilte die Polizei des Bundesstaates Queensland mit. Teile des Hotels "DoubleTree by Hilton" gingen nach dem Aufprall in Flammen auf. Hunderte Menschen wurden in Sicherheit gebracht.

The fire after the helicopter crashed on the roof of Double Tree Hotel in Cairns. A friend was staying there. pic.twitter.com/Q5mkJ0BYHc