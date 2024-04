Falls dritter Weltkrieg kommt: Das sind die sichersten Länder

Es sind unsichere Zeiten - immer wieder wird spekuliert, ob ein dritter Weltkrieg bevorstehen könnte. Wir zeigen Ihnen die Ländern, in denen man am sichersten ist.

Nach dem ersten direkten militärischen Angriff des Iran auf Israel seit 1979, bei dem das Land über 100 ballistische Raketen abfeuerte, wächst die Angst vor einem größeren Konflikt im Nahen Osten oder sogar einem dritten Weltkrieg. In diesen Ländern ist man am sichersten, falls ein weiterer Weltkrieg ausbrechen sollte:

Schweiz

Von allen Ländern der Welt ist die Schweiz möglicherweise das Land, das am eindeutigsten und am ehesten mit politischer Neutralität in Verbindung gebracht wird. Das Land ist seit fast 200 Jahren für seine standhafte Haltung – oder das Fehlen einer solchen – in Fragen der internationalen Politik bekannt und ist durch sein bergiges Gelände, die Binnengeographie und zahlreiche Atomschutzbunker gut geschützt.

Island

Island liegt stets an der Spitze des Global Peace Index und gilt damit als eines der friedlichsten Länder der Welt. Island ist nicht nur besonders abgelegen, sondern muss sich dank der Süßwasserreserven, Meeresressourcen und erneuerbaren Energiequellen auch keine Sorgen über die Ressourcenabhängigkeit anderer Länder machen.

Chile

Als nächstes steht das Land mit der längsten Küste der Welt auf der Liste, die insgesamt 4.000 Meilen (6.435 km) lang ist und sich also über die Strecke zwischen Moskau und Madrid erstrecken würde. Wie sein Nachbar Argentinien ist Chile mit einer Vielzahl unterschiedlicher Nutzpflanzen und natürlichen Ressourcen gesegnet. Sein Entwicklungsstand ist wohl auch der am weitesten fortgeschrittene in Südamerika. Auch wenn Sie sich vielleicht isoliert fühlen, könnte es sich aufgrund seiner Infrastruktur und des Zugangs zu moderner Technologie als idealer Ort für den Fall eines Dritten Weltkriegs erweisen.

Argentinien

Obwohl Argentinien in der Vergangenheit immer wieder in Konflikte verwickelt war, insbesondere im Konflikt mit dem Vereinigten Königreich um die Souveränität der Falklandinseln im Jahr 1982, wurde festgestellt, dass das südamerikanische Land der wahrscheinlichste Ort ist, um eine Hungersnot nach einem Atomkrieg zu überleben. Studien haben ergeben, dass der Abwurf von 100 Atombomben so viel Rauch freisetzen könnte, dass die Sonne blockiert werden könnte, was zu Hungersnöten und Ernteausfällen führen würde. Daher wäre Argentinien aufgrund seines Reichtums an resistenten Nutzpflanzen wie Weizen ein guter Standort.

Fiji-Inseln

Für jeden, der bei Kriegsausbruch in einem abgelegenen Land sein möchte, ist Fidschi möglicherweise das Richtige. Der Inselstaat liegt im Südwesten des Pazifischen Ozeans und ist etwa 2.700 Meilen von seinem nächstgelegenen Land, Australien, entfernt. Dies und ein möglicher Mangel an militärischer Strategie, da die Armee nur 6.000 Mann umfasst, bedeuten, dass sie auch im Global Peace Index einen hohen Rang einnimmt. Da ein Großteil des Landes aus dichten Wäldern besteht und es reichlich Mineralien und Fische gibt, könnte Fidschi während des Dritten Weltkriegs der perfekte Ort für einen Aufenthalt sein.