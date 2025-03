In diesem Urlaubsparadies werden jeden Tag 73 Menschen ermordet

Mörderisches Urlaubsparadies: Heuer wurden vergangenes Jahr 26.715 Morde registriert,

Mexiko bleibt weiterhin eines der gefährlichsten Länder der Welt. Laut offiziellen Statistiken wurden im Jahr 2024 insgesamt 26.715 Morde verzeichnet. Dies entspricht einem Durchschnitt von 73 Morden pro Tag!

Seit Jahren kämpft Mexiko mit wachsender Gewalt, die vor allem von brutalen Drogenkartellen ausgeht. Sieben Bundesstaaten waren für die Hälfte aller Morde verantwortlich: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Guerrero und Nuevo León. Während in den meisten dieser Staaten ein Rückgang der Mordraten zu verzeichnen war, stiegen die Zahlen in Guanajuato an.

Gewalt gegen Frauen

Besonders hoch ist weiterhin auch die Gewalt gegen Frauen. Zwischen Januar und November 2024 wurden 733 Femizide registriert. Organisationen wie das Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) vermuten jedoch, dass die tatsächliche Zahl höher liegt, da viele Fälle nicht gemeldet oder falsch klassifiziert werden. In den letzten vier Jahren wurden insgesamt 15.158 Frauen gewaltsam getötet.

Trotz der Bemühungen der Regierung unter Präsidentin Claudia Sheinbaum bleibt die Sicherheitslage in Mexiko angespannt. Die anhaltend hohen Mordraten unterstreichen die Notwendigkeit effektiverer Strategien zur Bekämpfung der Gewalt im Land.