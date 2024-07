In Kopf geschossen: Ermordeter Teenager in brennendem Auto gefunden

In Südfrankreich ist die Leiche eines Teenagers im Kofferraum eines brennenden Autos gefunden worden.

Dem 17-Jährigen sei in den Kopf geschossen worden, er sei an Knien und Knöcheln gefesselt gewesen und habe eine Mülltüte über dem Kopf gehabt, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Marseille mit. Das Opfer wurde dem Drogenmilieu zugerechnet. Die Behörden nahmen Mordermittlungen auf.

Die Millionenmetropole Marseille an der Mittelmeerküste wird seit Jahren von Kriminalität und Gewalt im Zusammenhang mit dem Drogenhandel erschüttert. Bereits im Mai war ein 17-Jähriger in Marseille erschossen worden. Vergangene Woche wurde ein 19-Jähriger in der Stadt erschossen.

49 Menschen 2023 getötet

Allein im vergangenen Jahr wurden insgesamt 49 Menschen im Zusammenhang mit der Gewalt im Drogenmilieu in Marseille getötet. In diesem Jahr waren es bisher neun Menschen.