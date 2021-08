In Menge geschossen: Scotland Yard sucht Zeugen

Vier Menschen in London im Krankenhaus - Aber keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Die Polizei in London sucht nach einem Vorfall mit mehreren Verletzten durch Schüsse in einem Park nach Zeugen. Eine große Zahl von Menschen habe am Samstag an einer Grillfeier im Stadtteil Camden teilgenommen, als fünf Männer willkürlich in die Menge geschossen hätten, hieß es in einer Mitteilung von Scotland Yard am Sonntagabend. Vier Menschen würden mit Schussverletzungen im Krankenhaus behandelt. Die Verletzungen seien aber nicht lebensgefährlich.

"Wir ermitteln bei jeder Schießerei in London - jeder Vorfall und jede Waffe auf unseren Straßen ist für uns von großer Besorgnis", sagte Val John-Baptiste von einer Spezialeinheit der Polizei. Jeder, der die Schüsse mitbekommen habe oder etwas Verdächtiges bemerkt habe, solle sich melden.