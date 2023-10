Iran droht mit Präventivschlag gegen Israel

Das Vorgehen Israels im Gazastreifen werde nicht ohne Konsequenzen bleiben.

Die Führer des Widerstands werden nicht zulassen, dass das zionistische Regime irgendetwas unternimmt. ... Alle Optionen sind offen, und wir können den Kriegsverbrechen, die gegen die Menschen in Gaza begangen werden, nicht gleichgültig gegenüberstehen", sagte der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian im staatlichen Fernsehen.

Langer Krieg gegen den Feind

Er warnte vor Präventivschlägen durch die Widerstandsfront. "Die Widerstandsfront ist in der Lage, einen langen Krieg gegen den Feind (Israel) zu führen... In den kommenden Stunden können wir mit einer Präventivaktion der Widerstandsfront rechnen", sagte er, ohne Details zu nennen. Als "Widerstandsfront" bezeichnet der Iran regionale Länder und Kräfte, die sich gegen Israel und die USA stellen. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi sagte am Montag, die Widerstandsfront gegen Israel treffe ihre eigenen unabhängigen Entscheidungen.

Israel: Armee zu Krieg an mehreren Fronten in der Lage

Israel hat angesichts mehrerer Angriffe der proiranischen Hisbollah-Miliz auf sein Grenzgebiet die Truppen an der Nordgrenze verstärkt. Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari sagte am Montag: "Die Hisbollah hat gestern mit mehreren Feuerangriffen versucht, unsere operativen Bemühungen vom Süden (Gazastreifen) abzulenken." Dies erfolge auf Anweisung und mit Unterstützung des Irans, "unter Gefährdung des libanesischen Staates und seiner Bürger".

Israel reagiere entschlossen auf jeden Angriff auf sein Gebiet, so Hagari. Die israelische Armee sei in der Lage, sich mit zwei oder mehr Fronten auseinanderzusetzen. Hauptziel sei gegenwärtig der Gazastreifen. Man bewahre aber Kräfte für mögliche weitere Auseinandersetzungen.

"Wenn die Hisbollah den Fehler macht, uns auf die Probe zu stellen, wird die Antwort tödlich sein", sagte Hagari. In den vergangenen Tagen war es bereits zu immer heftigeren Zwischenfällen an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon gekommen. Dabei gab es bereits mehrere Tote. Es besteht große Sorge vor einer weiteren Eskalation.