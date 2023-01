Irre Greta-Show: War Verhaftung nur gestellt?

Ein neues Video wirft Fragen auf: War die Verhaftung von Greta Thunberg in Lützerath nur gestellt?

Lützerath. Nach der Räumung der Siedlung Lützerath in Nordrhein-Westfalen hat es am Dienstag neuerliche Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Polizisten gegeben. Beamte hätten auch wieder Schlagstöcke und Pfefferspray eingesetzt. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist als eine von mehreren Demonstranten nun von der Polizei von der Abbruchkante zum Braunkohletagebau Garzweiler weggetragen worden.

Greta Thunberg carried out and detained by police in Germany at coal mine protest.

Die Polizei bestätigte, dass Thunberg am Dienstag Teil der Gruppe war, die sich auf die Kante zubewegt hatte und dann aufgehalten und weggetragen wurde. "Die Gruppe befindet sich zur Identitätsfeststellung in Gewahrsam der Polizei", sagte die Sprecherin des Polizeipräsidiums Aachen, Dana Zimmermann, am Dienstagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP.

Verhaftung nur gestellt?

Ein neues Video, das am Mittwoch auf Twitter gepostet wurde, wirft nun allerdings Fragen auf. Dabei sieht man die Verhaftung der Klima-Aktivisten wohl nur gestellt und für die Medien inszeniert war.