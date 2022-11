IS-Rückkehrer an ungarischer Grenze erwischt

Der international gesuchte Dschihadist wurde an der ungarisch-ukrainischen Grenze in der Nähe von Záhony festgenommen.

Ungarn. Ungarische Grenzpolizisten schnappten bei einer Routinekontrolle einen IS-Rückkehrer, der über die Ukraine nach Ungarn einreisen wollte. Der Tadschike, der in Syrien an der Seite der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gegen Regierungstruppen gekämpft hatte, versuchte Anfang November nach Ungarn zu gelangen, wie die ungarische Nachrichtenseite "hvg.hu" berichtet.

Der Tadschike reiste im April 2016 mit seinem Vater nach Istanbul, floh dann über die Grenze von der Türkei nach Syrien und schloss sich dort der Terrormiliz Islamischer Staat an. Laut dem Medienbericht, beteiligte er sich dort als Söldner an Kriegsverbrechen gegen staatliche Streitkräfte.

Der Mann wurde festgenommen.